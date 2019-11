Roma, Zaniolo e Pau Lopez alla Nainggolan: "Andiamo in Champions e vinciamo l'Europa League"

Dalle parti di Trigoria sembrano proprio non voler imparare. La lezione non sembra essere stata appresa bene. Tre anni fa Radja Nainggolan fu protagonista di un video in cui annunciava che i giallorossi avrebbero vinto almeno una competizione, salvo poi essere eliminati da tutto. A distanza di tempo oggi tocca a Nicolo Zaniolo e Pau Lopez imitare il belga. Il centrocampista ha parlato ieri durante un evento al Nike Store di via del Corso. Parlando degli obiettivi stagionali, oltre all'Europeo con l'Italia, il calciatore spiega: "Dobbiamo migliorare giorno dopo giorno. Partita dopo partita, noi vogliamo vincere per raggiungere i nostri traguardi. Champions? Sì, ma magari conquistare anche qualche trofeo. Scegliere? Non voglio. Europei con l'Italia dopo aver vinto l'Europa League con la Roma". Pau Lopez, invece, era presente in serata alla cena organizzata dall'Associazione italiana Roma club presso il Mancini Park Hotel. Prendendo la parola l'estremo difensore ha detto: "Credo che sia io che la Roma abbiamo fatto uno sforzo per farmi venire qui. Sono molto felice di essere in un club importante come questo. Magari quest’anno vinciamo qualcosa. Grazie a tutti, forza Roma. L'Olimpico? Giocare all’Olimpico è sempre meglio per noi. I tifosi ci aiutano a vincere le partite. E magari vinciamo anche domenica". Il campo dirà se stavolta le loro profezie diventeranno realtà, ma visti i precedenti...

