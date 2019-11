PRIMAVERA - Lazio, ore di attesa per Raul Moro: lo spagnolo spera per il derby

È bastato qualche dribbling, qualche colpo di genio nelle amichevoli disputate contro la prima squadra, per capire che le qualità le ha eccome. Raul Moro è l'oggetto misterioso, il talento da coltivare e scoprire in casa Lazio. Un investimento importante, quello fatto quest'estate dal club capitolino, per il giovane classe 2002 proveniente dal settore giovanile del Barcellona. Peccato che finora nessuno abbia potuto ancora vederlo all'opera in un match ufficiale. Menichini lo aspetta da tempo, sa di avere in tasca ancora un jolly da giocare per dare una svolta a una stagione che ha preso una brutta piega dopo le cinque sconfitte consecutive in campionato. Il transfer ha tardato ad arrivare ma le prossime ore potrebbero essere decisive. La società ci sta provando ad accelerare i tempi per permettergli di scendere presto in campo. La speranza è di averlo già per il prossimo impegno contro la Roma in programma sabato al Fersini alle ore 11.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI CANIGIANI

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato oggi alle 6:00