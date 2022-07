Romagnoli, gestione e ottimismo per la pubalgia: ma con la Triestina prepara il debutto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tutti i riflettori sono puntati su Alessio Romagnoli. Il difensore è pronto a debuttare con la maglia della Lazio nella terza amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore, quella contro la Triestina. A riposo contro il Dekani, sarà in campo per sfidare la squadra di Serie C guidata da Andrea Bonatti, da comprendere se dall'inizio o subentrando. È l'acquisto più atteso e desiderato dai tifosi. "Bentornato a casa", gliel'hanno ribadito anche ieri mentre firmava autografi e scattava selfie sotto la tribuna. Questa volta i fastidi causati dalla pubalgia non dovrebbero escluderlo dal match. Giovedì, a sorpresa, aveva rinunciato alla gara con gli sloveni: Casale e Patric coppia titolare, Gila e Acerbi dall'intervallo. Riflessioni dello staff: meglio tenerlo a riposo per gestire i dolori che si è portato avanti nel corso dell'ultima stagione. La preparazione è all'inizio e, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non si possono rischiare stop compromettenti.

