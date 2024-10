Rovella innamorato della Lazio: tifosi impazziti per il centrocampista

Fonte: Chiara Scatena - Lalaziosiamonoi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Una Lazio a immagine e somiglianza dei suoi tifosi. Baroni lo aveva detto nella conferenza stampa di presentazione: "Vogliamo far emozionare la nostra gente", si può dire che dopo 7 partite di campionato e 2 di Europa League sia già riuscito nell'intento. Ci sta riuscendo grazie al furore e al senso di appartenenza dei calciatori, nello specifico Rovella, che ha migliorato e non di poco il suo rendimento.

Il centrocampista biancoceleste nella conferenza post partita con l'Empoli ha dichiarato amore alla Lazio: "Non sono nato laziale, ma sono contento di esserlo diventato. C'è un trasporto incredibile, spero di rimanere qui per più anni possibili". Lo stesso ha poi ribadito su Instagram per festeggiare un enorme traguardo personale: "100 gare in serie A e spero altre centomila con la Lazio!".

Come ricorda il Corriere dello Sport, Rovella è stato preceduto di qualche giorno da Guendouzi, che aveva rilasciato un'intervista ai media francesi: "Quando sono arrivato a Roma ho trovato migliaia di tifosi all'aeroporto che mi aspettavano. Questo mi ha scaldato il cuore e ha dato grande voglia di battermi per loro. La mia personalità si concilia bene con i tifosi. Il pubblico ha energia ed entusiasmo, vive per la squadra e ci è sempre vicino, ci aiuta anche nei momenti più difficili. Sappiamo di poter contare sui laziali, pure quando giochiamo in trasferta".