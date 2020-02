Ruben Sosa: "Per Lazio e Inter è la prima finale. Immobile? Un fenomeno"

Il doppio ex Ruben Sosa è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare del big match in programma questa sera all'Olimpico: “Che gran partita. Questa è la prima finale per Lazio e Inter, ci si gioca tanto. I nerazzurri sono favoriti, ma la Lazio sta facendo grandi cose e segna tantissimo. Ho il cuore diviso a metà, anche se forse un po’ più dalla parte dell’Inter. A Milano ho conosciuto uno stadio fantastico, una grande squadra. Ma alla Lazio ho vissuto la mia prima esperienza italiana. Scudetto Lazio? Sì. Può e deve crederci. Ha una grande squadra e un grande allenatore. Non è più una sorpresa. Immobile? Un grandissimo goleador. Leader, trascinatore. Un fenomeno. È nel suo miglior momento. E migliorerà ancora. Ha grande personalità".

Lazio, le ultime da Formello in vista dell'Inter

Lazio - Inter, le probabili formazioni

Clicca qui per tornare all'homepage del sito