Salernitana, De Sanctis mette le mani su un ex Lazio: sono ore decisive

La Salernitana su un ex Lazio per rinforzare la rosa di Nicola in vista del girone di ritorno. È la notizia lanciata dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Morgan De Sanctis, direttore sportivo del club granata, avrebbe messo gli occhi su Jovane Cabral, che proprio 12 mesi fa arrivò a Formello come rinforzo dell'ultimo giorno del mercato di gennaio. Sei mesi in prestito a Roma, 1 gol in 4 presenze totali (3 in Serie A e 1 in Europa League). Il calciatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento, ora la Salernitana sta riflettendo se affondare il colpo o puntare su un altro profilo.