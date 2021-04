Salernitana e Gondo come la Lazio e Caicedo: rimonta e vittoria in pieno recupero

La Salernitana resta in piena corsa per la promozione diretta in Serie A. I granata hanno battuto in rimonta il Venezia in pieno recupero restando a un solo punto dal Lecce, secondo in classifica. Gli uomini di Castori sono andati sotto con la rete di Maleh e hanno imprecato per il palo colpito da Djuric all'85'. I campani, però, non si sono lasciati abbattere e in pieno recupero hanno trovato il pareggio grazie a Gondo. Se al 92' è arrivato l'1-1, appena due minuti dopo la Salernitana è andata addirittura in vantaggio: sul cross di Kiyine, Djuric ha anticipato il portiere veneto e ancora Gondo ha messo in rete. Una vittoria importantissima per i granata che salgono a 60 e restano a una lunghezza dal Lecce. La doppietta della punta della Costa d'Avorio, di proprietà della Lazio e in prestito in Campania, ricorda tantissimo quanto accade spesso ai biancocelesti con Caicedo. Chissà se Gondo continuerà a fare come il bomber ecuadoriano e a segnare, per l'appunto, in quella che ormai è a tutti gli effetti la zona Caicedo.