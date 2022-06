Salernitana, Iervolino: "Sabatini da Champions? Non sa neanche mandare una mail..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo l'addio di Walter Sabatini alla Salernitana e le parole del ds che spiegavano in parte quanto successo, il presidente dei campani Danilo Iervolino ha voluto rispondere e portare la sua versione dei fatti, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei: "Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagare questa commissione, abbiamo litigato perché io non accetto queste storture. Volevamo corrispondere a Lassana Coulibaly un aumento di stipendio di 200.000 euro, ma per completare l’operazione avremmo dovuto versare un milione al suo agente: un impegno che aveva preso Sabatini. Io non mi piegherò mai a questo sistema: se un giocatore riceve una buona offerta da un altro club è libero di andare. Sabatini invece mi ha detto che con certe logiche convive da tempo e che vista la mia posizione in merito riteneva di non essere l'uomo giusto per la Salernitana. Adesso leggo che si sente da Champions League, vedremo dove andrà: non sa nemmeno far funzionare un computer o mandare una mail".