Salernitana, nuovo stop per Lombardi: l'infortunio potrebbe influire sul mercato

Un post lockdown tormentato per Cristiano Lombardi. Il classe '95 di proprietà della Lazio ma in prestito alla Salernitana ha rimediato un nuovo infortunio nella sfida contro il Crotone. Si tratterebbe di una lesione muscolare, che lo terrà lontano dal campo almeno per un mese. Non un problema particolarmente grave, ma i tempi serratissimi di questa ripresa non gli permetteranno di essere a disposizione di Ventura in questo rush finale. Uno stop che, secondo tuttosalernitana.com, potrebbe impattare anche sugli scenari di mercato, che volevano Lombardi vicino al ritorno in Serie A, o con la maglia della Lazio o con quella di altre compagini comunque della massima serie. Bisognerà vedere, tuttavia, se le squadre interessate lo rimarranno ora, dopo l'infortunio. Uno stop più lungo pregiudicherebbe anche la sua presenza nel ritiro, ed è tutt'altro che scontato che i club vogliano comunque acquistarlo, mettendo in preventivo la necessità di attenderne il rientro. Da non sottovalutare, poi, la questione prettamente emotiva, legata all'affetto di Lombardi nei confronti della Salernitana e della tifoseria granata. Certo è che chiudere l'esperienza campana con l'immagine dell'infortunio di ieri non farebbe piacere a nessuno. Le possibilità che resti non sono molte, ma la permanenza non può essere esclusa. A maggior ragione ora.

