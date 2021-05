Salernitana, oggi la questione al Consiglio Federale: i tre scenari

Il Consiglio Federale discuterà nella giornata di oggi la questione relativa alla multiproprietà della Salernitana. Al vaglio ci sarebbero tre ipotesi: cessione diretta ad un altro imprenditore o gruppo, trust all’americana o cessione ad un Fondo d’investimento anche di quote della società.“Tutto ruota intorno, (come riporta la rassegna stampa di Radiosei), al comma 2 del 16 bis delle Noif e alla sua interpretazione autentica: "Un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali ". Riguardo Proprio la questione della "maggioranza dei voti di organi decisionali ", gli avvocati di Lotito e Mezzaroma darebbero parere positivo ai due imprenditori romani, che spalancherebbero così le porte ad un trust all’americana. Una soluzione che permetterebbe di avere più tempo per cedere il club, e avere più tranquillità per programmare la stagione in A dei granata.

