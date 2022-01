Salernitana, Tedesco: “Lazio? Serve continuità. E su Milinkovic…”

In vista della gara tra Salernitana e Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto un ex calciatore granata Giacomo Tedesco che ha espresso le sue impressioni sulla squadra di Sarri e sulla gara. Queste le sue parole: “Il mio ultimo Salernitana-Lazio lo ricordo benissimo perché fu l’ultima vittoria a Salerno e per di più con un mio gol su punizione. Fu bellissimo perché affrontavamo una Lazio fortissima”

SALERNITANA - “Adesso secondo me c’è un po’ di entusiasmo per il cambio della presidenza che ha portato serenità. Dopo Verona ha raggiunto un successo che nessuno si aspettava. Il cambio di società ha portato fiducia perché ora la Salernitana non rischia più di fallire, è tutto diverso il campionato adesso”

LAZIO – “L’ho vista bene e meno bene, alterna. Da quando è iniziato il campionato alterna prestazioni belle a altre meno però ha grande organico e un grande allenatore quindi spero che possa trovare continuità. Manca la continuità a questa squadra che secondo me può dire la sua tra le prime quattro”

CENTROCAMPO – “Con chi mi sarei trovato meglio tra Milinkovic e Luis Alberto? Sicuramente con Milinkovic, ha grandi qualità e secondo me può fare di più. Rispetto agli altri anni ci si aspetta che prenda in mano questa squadra. Anche Luis Alberto è molto bravo ma se devo scegliere, scelgo Milinkovic”

GARA – “Milinkovic e Immobile sono grandissimi giocatori, giocano sempre al massimo. È difficile battere questa Lazio, solo loro possono dare una possibilità per la vittoria. Sia dietro sia davanti la Lazio ha qualità per vincere qualsiasi partita, loro devono essere più continuativi”

