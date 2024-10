Sampaoli s'è offerto al Genoa. Ma il club 'difende' Gilardino: "Non valutiamo..."

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

La panchina di Alberto Gilardino non sembra essere salda come un tempo visto l'avvio di stagione complicato del suo Genoa e non a caso sono circolate le prime indiscrezioni sui possibili sostituti del tecnico. Nelle scorse ore è stato accostato al Grifone anche il nome di Jorge Sampaoli, ex allenatore fra le altre del Cile e dell'Olympique Marsiglia, ma è arrivata una smentita da parte del club genoano alle voci circolate in Francia.

Le indiscrezioni parlano di possibile esonero di Gilardino in caso di sconfitta contro il Bologna ma dal Genoa, come riporta Il Secolo XIX, non confermano. "Ce l’hanno offerto i procuratori ma non valutiamo il cambio di allenatore in questo momento", ha dichiarato l’ad rossoblù Andres Blazquez.

