Sampdoria, Gabbiadini in dubbio per la Lazio: rischia un lungo stop

Si sta avvicinando la sfida tra Sampdoria e Lazio in programma sabato a Marassi. In attesa del rientro dei nazionali, entrambe le formazioni si stanno preparando con gli uomini che hanno a disposizione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nei blucerchiati è in dubbio la presenza di Manolo Gabbiadini. L'ex Napoli infatti lamenta un fastidio al basso ventre da inizio campionato e le sue condizioni restano da chiarire. La società ha escluso l'ipotesi pubalgia, ma resta la possibilità di un intervento per l'attaccante doriano che lo terrebbe fuori due mesi. Ieri il giocatore non si è allenato con la squadra e ha svolto un lavoro individuale, nelle prossime ore si capirà se ce la farà per il match contro i biancocelesti.

