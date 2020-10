Sampdoria - Lazio, dove vedere il match in tv e in streaming

Al ritorno in campo dopo la pausa delle Nazionali la Lazio sarà impegnata nella trasferta di Genova contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il match è in programma sabato 17 ottobre alle ore 18:00 presso lo stadio Luigi Ferraris. La gara sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport (numero 253 del satellite) ma sarà visibile anche in diretta streaming su SkyGo attraverso l’app per smartphone e tablet, e in streaming su pc, così come su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand sempre di Sky.