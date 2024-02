Sarri, la grande sfida del figlio Nicolè: è il nuovo presidente

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il legame tra la famiglia di Maurizio Sarri e il Figline è sempre stato molto stretto. L'allenatore della Lazio giocò con le giovanili della società valdarnese e poi vestì la maglia della prima squadra per sette anni tra il 1975 e il 1982. Dal 1 febbraio sarà proprio un Sarri a guidare la società che attualmente milita in Serie D: Nicolè, figlio del mister biancoceleste, già membro del consiglio direttivo del club, è stato eletto presidente al posto di Lorenzo Pamploni. La prima uscita pubblica del nuovo numero uno sarà domani, quando allo stadio Goffredo Del Buffa di Figline e Incisa Valdarno la sua squadra affronterà l'Orvietana.

Un amore profondo quello tra il Figline e la famiglia Sarri. Oltre alla militanza dell'allenatore della Lazio in maglia gialloblù, torna in mente quanto disse il 23 dicembre 2019 in occasione della presentazione di un libro sui 100 anni del Figline: "Vogliamo fare qualcosa per questa città". Durante il periodo del Covid la famiglia Sarri e i suoi amici donarono 4.000 mascherine al Comune di Figline e Incisa Valdarno. Dal 1 febbraio in prima linea c'è Nicolè, che sotto la sua guida spera di far rivivere al Figline l'epopea del finale del primo decennio del 2000 quando arrivò addirittura la promozione in Lega Pro Prima Divisione.