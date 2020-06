Sassuolo, De Zerbi: "Le porte chiuse sono un male, si perde la passione"

Torna la Serie A, il calcio irrompe di nuovo nelle vite degli italiani. Alla vigilia della sfida con l'Atalanta, il tecnico del Sassuolo De Zerbi ha parlato della ripresa: "Le porte chiuse? Sono sempre un male. Ci sarebbe piaciuto giocare con il pubblico, anche a me che son bresciano, ma ci sarebbe piaciuto anche giocare con il pubblico contro il Brescia o a Milano contro l'Inter, ci dobbiamo adeguare a questo. Giocare senza pubblico porta il nostro mondo a scomparire, a far sì che diventi calcio virtuale e si va a perdere la passione. Non è mai capitato a nessuno di ripartire in queste condizioni. Dobbiamo star svegli, vigili. Dobbiamo salvarci, è un recupero, è la prima partita dopo la chiusura totale e dobbiamo pensare a raggiungere il nostro primo obiettivo il prima possibile, poi dopo potremo fare tanti discorsi ma noi dobbiamo arrivare il prima possibile alla quota salvezza, il resto vedremo".

