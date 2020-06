Roma, Juan Jesus risponde ai tifosi: "I miei quattro soldi non sistemeranno il bilancio" - FT

Juan Jesus risponde ai tifosi, ma attacca anche la stessa Roma che sta cercando in tutti i modi una sistemazione per la prossima stagione. Il difensore si è scatenato sui social, rispondendo ironicamente al club sotto il posto pubblicato su Instagram che segnava i -5 giorni alla ripresa del campionato: "Bello che nemmeno la Roma mi metta nel loro profilo. Questo vuol dire fiducia". Subito dopo si è aperta una polemica con alcuni giallorossi che gli chiedevano di lasciare la squadra per risparmiare sull'ingaggio: "Pensi che con i miei quattro soldi il bilancio sia a posto? Hai saltato la lezione di matematica? Venire a Roma non è mai stata una questione di soldi".

Lazio, Jony e il matrimonio rimandato per la pandemia: "Il prossimo anno sarà speciale"

FORMELLO - Lazio, riecco Lukaku. Marusic e Leiva ancora out

TORNA ALLA HOMEPAGE