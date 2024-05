Sassuolo, il ds Rossi saluta il club: "La retrocessione è il rimpianto. E Berardi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, valida per l'ultima giornata di campionato, il direttore sportivo Giovanni Rossi ha ufficializzato il suo addio al Sassuolo dopo una lunga militanza iniziata ai tempi della Sere C1. Le sue parole in conferenza stampa: "Bisogna pensare al bene del Sassuolo e penso che questo sia il bene del Sassuolo. Il rimpianto è la retrocessione, sicuramente. Se mi guardo indietro non sono abituato per me non c'è un errore, secondo me non è mai una sola cosa che determina il risultato, ci sono tante cose che non si sono incastrate nel modo giusto ma ad oggi non è la ragione principale. Chi arriverà dopo di me deve pensare a ricostruire e penso che il Sassuolo abbia tutti i mezzi per poter ricreare un sogno".

"Quanto ha influito l'infortunio di Berardi? È una delle regioni che ha contribuito. Credo che sia molto importante perché sono qua da tanti anni, anche non pensare e uno deve iniziare che si possano ottenere dei risultati anche senza Berardi perché quando hai un'assenza di un giocatore che quest'anno ha avuto una lesione del menisco e del tendine, mentalmente puoi andare in difficoltà".

