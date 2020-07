Sassuolo, paura per Rogeiro: trasportato in ospedale per un colpo alla testa

Tanta paura, ma per fortuna sembra nulla di grave, per Rogeiro. Il difensore del Sassuolo infatti al termine dell’allenamento odierno ha subito una brutta botta alla testa ed è stato trasportato in ospedale dopo l’intervento immediato del medico sociale della squadra. Il giocatore non ha perso conoscenza ma per sicurezza verrà sottoposto ad esami di controllo. De Zerbi dovrà ovviamente fare a meno di lui per il match di domani contro la Juventus.