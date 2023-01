Sassuolo, Rogerio avverte la Lazio: “Siamo sempre usciti dalle difficoltà”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre partita di Sassuolo-Lazio, il terzino neroverde Rogerio ha parlato del momento dei suoi a Sky Sport: "Da quando sono io qui abbiamo avuto momenti difficili in tutte le stagioni, ma abbiamo sempre risposto. La squadra non è abituata a lottare per questi posti ma è dove ci ritroviamo e dobbiamo dare il massimo per uscirne il più presto possibile".

Il brasiliano è intervenuto anche ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo essere più sereni possibile, ma con responsabilità sapendo che non sono i risultati che rispecchiano la nostra squadra. Non è normale avere questi risultati di fila, ma la squadra è forte e ha tanta qualità per uscire da questo momento”