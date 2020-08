Scarpa d’Oro, Gravina: “Molto felice per Immobile e per il calcio italiano”

È arrivata oggi la certezza per Ciro Immobile della vittoria della Scarpa d’Oro. Cristiano Rinaldo infatti non è stato convocato per il match contro la Roma e quindi non può raggiungere l’attaccante biancoceleste in cima alla classifica. Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha detto la sua su questo importante riconoscimento personale del bomber della Lazio nel corso di Dribbling su Rai2: “Dobbiamo essere orgogliosi, io sono molto contento per Ciro che è un ragazzo straordinario. Ha fatto del lavoro il suo credo, si è formato in diverse categorie ed è uno che si dedica con grande passione al lavoro e alla preparazione. Conosco Immobile da diversi anni, e sono particolarmente felice per lui e per il calcio italiano".