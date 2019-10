Sconcerti: "Fiorentina - Lazio falsata? No, l'hanno persa i viola"

La Lazio sbanca l'Artemio Franchi, grazie ai gol di Correa e Immobile. Tanta contestazione intorno ad alcune decisioni dell'arbitro. Ai microfoni di Calciomercato.com Sconcerti ha detto la sua: "Partita falsata? No. La partita della Fiorentina è stata falsata quando Caceres e Lirola si sono fatti male. L'arbitro può sbagliare, ma Sottil non può perdere certi palloni. Ne ha perso uno, la Lazio ha segnato. Ne ha perso un altro, la Lazio ha raddoppiato e vinto la partita. Tutto lì. Io non voglio parlare del Var, preferisco concentrarmi sull'aspetto tecnico".

