Sconcerti: “Ripresa? Soluzione imbarazzante per far prendere soldi a dieci presidenti”

Ai microfoni di TMW Sconcerti si è espresso sul tema della ripresa del campionato: "Purtroppo l'argomento di ricominciare il campionato e di Spadafora mi interessa poco, lo dico in un colpo di sincerità. Non ho voglia di costringere nessuno a stare tre mesi chiuso in un albergo, uscendo solamente per salire sul pullman e andare a giocare, senza parlare nemmeno di familiari o congiunti. La trovo una soluzione molto imbarazzante per far prendere dei soldi a una decina di presidenti che se li sono spesi per conto loro: preferisco non interessarmi, sennò mi incazzo".

