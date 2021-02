Scontro Ibrahimovic - Lukaku, la FIGC apre un'inchiesta: i dettagli

Non è ancora chiusa la questione legata al duro scontro avuto tra Ibrahimovic e Lukaku nel match di Coppa Italia poi vinto dall'Inter di Conte. I due si sono ritrovati faccia a faccia e le parole dette sono state pesanti da parte di entrambi i calciatori. Proprio per questo motivo il procuratore federale Giuseppe Chinè ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e, come riportato dall'Ansa, ha convocato il direttore di gara Valeri che sarà ascoltato nelle prossime ore per chiarire “il perimetro delle sanzioni già inflitte ai due calciatori“.

