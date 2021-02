DIRETTA - Calciomercato Lazio, ultimo giorno della sessione invernale: si lavora sulle uscite

Sta per chiudersi anche la sessione invernale di calciomercato. Oggi è l'ultimo giorno disponibile per eventuali acquisti e cessioni per i club di Serie A e non solo. Alle 20 suonerà il gong e non sarà più possibile effettuare acquisti e cessioni. Il mercato della Lazio in entrata può definirsi concluso con l'arrivo di Musacchio dal Milan che ha preso il posto in lista dell'infortunato Luiz Felipe. Dopo la rescissione di Proto e le cessioni di Durmisi, Di Gennaro e Kiyine, la società biancoceleste avrà un occhio di riguardo per gli esuberi che in questo momento sono in cerca di una nuova collocazione. Uno di questi è Djavan Anderson che ha lasciato il posto in lista a capitan Lulic ed è pronto all'addio. Sfumata l'ipotesi Crotone, su di lui ci sono alcuni club di Serie A e di Serie B, ma per lui ci sono stati sondaggi anche dalla Liga e dall'Eredivise. Anche Vavro potrebbe salutare subito la Capitale, la Lazio aspetta offerte per il suo difensore che potrebbe partire anche in prestito. In uscita anche Bari, Minala e Aboukar, tutti con contratto in scadenza a giugno e in cerca di un'occasione di rilancio.