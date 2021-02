Calciomercato Lazio, non solo l'Huesca su Vavro: ci prova anche un club olandese

Denis Vavro è in uscita dalla Lazio e, nelle ultime ore, non mancherebbero le squadre interessate allo slovacco. Oltre all'Huesca, che rimane il club in pole-position, ci sarebbe anche il Willem. Lo riporta Tuttomercatoweb, che sottolinea però la difficoltà dell'operazione. Mancano meno di tre ore al gong finale della sessione invernale di calciomercato, bisognerà non perdere tempo per rendere concreto un addio che arriverebbe, in tutti i casi, al fotofinish.

