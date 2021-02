Immobile, giornata di relax in casa Lazio: pranzo con vista Colosseo per Ciro e Jessica - FOTO

Archiviata la vittoria contro l'Atalanta, Simone Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Ciro e Jessica Immobile ne hanno approfittato per organizzare un pranzo fuori in pieno centro a Roma. La coppia ha scelto il ristorante ARoma a Palazzo Manfredi come location del proprio appuntamento romantico. Sui profili Instagram di entrambi, alcuni scatti del panorama e delle pietanze preparate dallo chef stellato Giuseppe Di Iorio, oltre alla foto del bomber della Lazio in compagnia del cognato e di un amico. Proprio Di Iorio ha postato una foto insieme al bomber biancoceleste ringraziandolo della visita.

