Lazio, Cagni: "Se sta bene mette in difficoltà chiunque ma serve continuità"

Vittoria bella e importante quella di ieri della Lazio che al Gewiss Stadium ha battuto l'Atalanta di Gasperini con un netto 1-3. Questa l'analisi di mister Gigi Cagni ai microfoni di TMW Radio: "La Lazio la conosciamo, è questa. Se sta bene, mette in difficoltà chiunque. Il problema del dopo Covid è stato questo. Non ha continuità, per vincere qualcosa devi fare più di un filotto di vittorie consecutive. Come la Roma, che non può vincere se perde sempre gli scontri diretti".

