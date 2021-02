Calciomercato Lazio, per Vavro spunta l'Huesca: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Potrebbe essere in Spagna il futuro di Denis Vavro. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, il giocatore sarebbe finito nel mirino dell'Huesca, squadra che gioca in Liga. Lo slovacco finora ha collezionato soltanto due presenze in questa stagione in biancoceleste, ma attualmente è fuori dalla lista per il campionato e lontano dal progetto di Inzaghi. L'ex Copenaghen potrebbe rilanciarsi all'estero e provare a imporsi. L'operazione è avviata e non hanno nemmeno l'incognita della deadline alle 20 perché nel campionato spagnolo il mercato chiude i battenti a mezzanotte. Vavro sembrava destinato al Genoa, ma qualche problema nelle visite mediche e il mancato accordo definitivo tra i liguri e i capitolini lo hanno fatto tornare a Formello dove, però, sembra solo di passaggio.