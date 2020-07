Scudetto, le quote vedono la Lazio tra le pretendenti per il prossimo anno

Anche questo campionato sta per essere archiviato, la Juventus ieri si è laureata campione d’Italia per la nona volta consecutiva nonostante quello di questa stagione sia stato di fatto il titolo più sofferto e non solo per quanto accaduto a causa della pandemia. La Lazio per la maggior parte della stagione ha provato ad insidiare il primo posto della squadra di Sarri e nelle ultime settimane anche Inter e Atalanta non hanno mollato. Secondo quanto riportato da Sisal Matchpoint la squadra di Inzaghi è ancora favorita, dopo l'Inter, insieme proprio ad Atalanta e Napoli, per strappare il titolo alla Juventus il prossimo anno con una quota pari a 12,00, decisamente inferiore rispetto all'inizio di questa stagione. Biancocelesti favoriti anche sulla Roma che ha una quota pari a 25,00.

La Lazio dei record, mai così tanti punti in un campionato di Serie A

FORMELLO - Lazio, ripresa per pochissimi intimi: in nove agli ordini di Inzaghi

TORNA ALLA HOME