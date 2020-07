FORMELLO - Lazio, ripresa per pochissimi intimi: in nove agli ordini di Inzaghi

Seduta di scarico classica e a ranghi ridotti per la Lazio di Simone Inzaghi, che il giorno dopo la bella vittoria esterna al Bentegodi contro il Verona, è già in campo per preparare la prossima sfida con il Brescia. Sul terreno di gioco ci sono soltanto nove calciatori di movimento: Jony, Raul Moro, Bastos, Andrè Anderson, Lazzari, Adekanye, Armini, Jorge Silva e Falbo, al quale si aggiungono i tre portieri Proto, Guerrieri e Alia. Esercitazioni tecniche e di possesso palla per questi ultimi. Riposo o lavoro in palestra per i titolari ma anche per i subentrati, eccezion fatta per Armini e Andrè Anderson, entrati soltanto nei minuti finali. Domani sarà già giorno di vigilia, Inzaghi ritroverà buona parte del gruppo e molto probabilmente darà il via alle prove tattiche di rito. Qualcosa potrebbe cambiare nell'undici titolare: Lazzari, che ha scontato il turno di squalifica, tornerà a galoppare sulla fascia destra al posto di Marusic. Vavro si gioca una maglia con Luiz Felipe in difesa, Caicedo e Correa sono in ballottaggio per assistere Immobile in attacco. Ai box ci sono sempre Lulic, Leiva e Radu.