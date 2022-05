Serbia U21, il CT Stevanovic convoca un laziale - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In Romania e in Georgia si terrà l'Europeo U21. Dal 9 giugno al 2 luglio 2023 le nazionali si daranno battaglia per conquistare il continente. Prima però serve staccare il pass per partecipare. A giugno la Serbia sfiderà Inghilterra e Francia per le qualificazioni e il CT Stevanovic ha diramato la lista dei convocati per entrambe i match: c'è Dimitrjie Kamenovic della Lazio. Il difensore, nonostante abbia esordito in biancoceleste all'ultima di campionato con il Verona, è ne giro della nazionale da un po'.