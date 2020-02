Serie A, altra goleada per il Torino: il Lecce travolge i granata

Dopo le partite delle 15:00, la Serie A prosegue il suo palinsesto con Lecce - Torino. Tante emozioni sin dal fischio di inizio, e dopo 20 minuti gli uomini di Liverani già si ritrovano sul 2 a 0. Prima Deiola batte Sirigu impattando la sfera di prima e piazzandola sotto la traversa, poi raddoppia Barak gonfiando la rete su una respinta sbagliata di Djidji. Sul finire della prima frazione Belotti insacca il pallone e accorcia le distanze, ma la rete viene annullata per un fuorigioco di De Silvestri. Nella ripresa il Lecce trova addirittura il 3 a 0: Falco controlla il pallone al limite dell'area e scarica un gran tiro sotto la traversa. La compagine di Liverani non ha pietà, e cala il poker al minuto 78 con un calcio di rigore: realizza Lapadula. Risultato pesante per il Torino che, dopo il 7 a 0 rimediato con l'Atalanta, viene travolto anche dal Lecce.

