Serie A, classifica marcatori finale: Retegui è il capocannoniere!

Si è conclusa la Serie A 2024/25. Il Napoli ha vinto il campionato, niente da fare per l’Inter. Atalanta e Juve completano il quartetto Champions; Bologna e Roma andranno in Europa League; mentre la Fiorentina conquista un’insperata Conference League ai danni di una Lazio sprecona e sconfitta in casa dal Lecce. Per quanto riguarda la classifica marcatori, Retegui vince per distacco con 25 reti; Kean al secondo posto; mentre Orsolini soffia all’ultimo il podio all’interista Thuram. Di seguito la lista aggiornata:

M. RETEGUI 25

M. KEAN 19

R. ORSOLINI 15

M. THURAM 14

A. LOOKMAN 14

R. LUKAKU 14

L. MARTINEZ 12

A. DOVBYK 12

S. MCTOMINAY 12

L. LUCCA 12

C. PULISIC 11

N. KRSTOVIC 11

T. REIJNDERS 10

T. CASTELLANOS 10

A. PINAMONTI 10

PEDRO 10

R. PICCOLI 10

D. VLAHOVIC 10

C. ADAMS 9

B. DIA 9

S. ESPOSITO 8

M. ZACCAGNI 8

F. THAUVIN 8

A. DIAO 8

R. KOLO MUANI 8

D. NDOYE 7

K. YILDIZ 7

D. DUMFRIES 7

S. CASTRO 7

A. SAELEMAEKERS 7

C. DE KETELAERE 7

P. CUTRONE 7

R. LEAO 7

C. TENGSTEDT 6

L. COLOMBO 6

J. POHJANPALO 6

N. PAZ 6

P. DYBALA 6

G. RASPADORI 6

G. STREFEZZA 6

J. ODGAARD 6

A. ANGUISSA 6

A. GUDMUNDSSON 6

N. ZORTEA 6

A. BONNY 6

K. KVARATSKHELIA 5

D. MOTA 5

D. FRATTESI 5

A. MORATA 5

T. WEAH 5

M. DJURIC 5

D. MOSQUERA 5

L. BELTRAN 5

M. SOULE 5

H. CALHANOGLU 5

S. GIMENEZ 5

D. MALDINI 5

N. VLASIC 5

F. DIMARCO 5

R. GOSENS 5

S. PIEROTTI 4

E. ELMAS 4

R. MANDRAGORA 4

M. BRESCIANINI 4

T. HERNANDEZ 4

J. FAZZINI 4

D. ZAPPACOSTA 4

E. DEL PRATO 4

H. NICOLUSSI CAVIGLIA 4

D. MAN 4

G. ISAKSEN 4

S. SOHM 4

Y. ADLI 4

A. MARUSIC 4

M. ARNAUTOVIC 4

M. DE ROON 4

K. THURAM 4

R. MARIN 3

F. CONCEICAO 3

D. CATALDI 3

J. EKKELENKAMP 3

G. FABBIAN 3

P. DORGU 3

G. DI LORENZO 3

S. EL SHAARAWY 3

S. MBANGULA 3

N. BARELLA 3

HERNANI 3

D. ZAPATA 3

F. MIRETTI 3

T. MORENTE 3

F. DELE-BASHIRU 3

N. VIOLA 3

B. DOMINGUEZ 3

M. POLITANO 3

S. BIRINDELLI 3

T. DALLINGA 3

A. SARR 3

C. AUGUSTO 3

T. KOOPMEINERS 3

E. SHOMURODOV 3

Y. BISSECK 3

M. CANCELLIERI 3

J. VASQUEZ 3

G. GINEITIS 3

G. CAPRARI 3

K. DE WINTER 3

M. PELLEGRINO 3

M. DARMIAN 3

N. GONZALEZ 3

EDERSON 3

S. CHUKWUEZE 3

T. ABRAHAM 3

M. PASALIC 3

J. ONDREJKA 3

L. PAREDES 3

S. DE VRIJ 3

M. FRENDRUP 2

L. SAMARDZIC 2

A. COLPANI 2

J. KARLSSON 2

A. SANABRIA 2

S. COCO 2

T. POBEGA 2

L. CACACE 2

P. PELLEGRI 2

G. KYRIAKOPOULOS 2

N. PISILLI 2

P. ZIELINSKI 2

A. BELOTTI 2

W. MCKENNIE 2

M. KONE 2

M. ELLERTSSON 2

G. GAETANO 2

M. CAQUERET 2

K. DAVIS 2

L. PELLEGRINI 2

T. NOSLIN 2

C. GYTKJAER 2

N. ZANIOLO 2

E. GYASI 2

N. SAVONA 2

S. PAVLOVIC 2

K. ASSLANI 2

S. LOVRIC 2

F. PARISI 2

G. ZAPPA 2

A. CAMBIASO 2

I. BRAVO 2

L. PAVOLETTI 2

ANGELINO 2

M. LOCATELLI 2

J. TCHATCHOUA 2

A. DEIOLA 2

J. FELIX 2

F. ANJORIN 2

J. CORREA 2

Z. LUVUMBO 2

G. MANCINI 2

D. NERES 2

L. DA CUNHA 2

M. CORNET 2

G. ORISTANIO 2

L. JOVIC 2

M. VECINO 2

A. ROMAGNOLI 2

D. COPPOLA 2

VITINHA 2

E. VALERI 2

S. SERDAR 2

C. KABASELE 2

F. BASCHIROTTO 2

D. LAZOVIC 2

S. GIGOT 2

L. VENTURINO 2

D. FILA 2

M. GABBIA 2

B. CRISTANTE 2

A. HAINAUT 2

T. DOUVIKAS 2

G. BUSIO 2

J. IKONE 2

K. BALDE 2

A. GRASSI 1

E. HOLM 1

P. KALULU 1

N. CAMBIAGHI 1

S. LUPERTO 1

L. RAMADANI 1

C. KOUAME 1

M. DE SCIGLIO 1

A. BERNEDE 1

F. ZAMPANO 1

P. MASINI 1

A. IZZO 1

P. BILLING 1

C. CASADEI 1

O. DUDA 1

M. PAYERO 1

Y. ENGELHARDT 1

S. SENSI 1

L. FERGUSON 1

L. COULIBALY 1

A. HAJ 1

A. OBERT 1

M. TAREMI 1

R. HAPS 1

A. RICHARDSON 1

A. ZANOLI 1

O. SOLET 1

M. BADELJ 1

L. SPINAZZOLA 1

A. ZERBIN 1

A. BERNABE 1

G. MARIPAN 1

L. DE SILVESTRI 1

M. VOJVODA 1

I. TOURE 1

M. SVERKO 1

P. COMUZZO 1

A. MASINA 1

B. DJIMSITI 1

E. GOLDANIGA 1

L. VALENTI 1

J. YEBOAH 1

C. EKUBAN 1

A. HARROUI 1

S. RICCI 1

N. FAGIOLI 1

H. MKHITARYAN 1

P. CIURRIA 1

D. BRADARIC 1

J. IDZES 1

A. BASTONI 1

G. MAGNANI 1

P. PEREIRA 1

M. ADOPO 1

N. ZALEWSKI 1

A. GABRIELLONI 1

R. SOTTIL 1

M. LAMBOURDE 1

M. GILA 1

L. RANIERI 1

H. KAMARA 1

S. ILING 1

K. URBANSKI 1

A. FADERA 1

E. BOVE 1

J. MESSIAS 1

L. MAZZITELLI 1

D. ROCHA LIVRAMENTO 1

F. COMAN 1

G. LEONI 1

F. GATTI 1

A. BIANCO 1

M. ANDERSEN 1

A. BUONGIORNO 1

J. EKHATOR 1

J. ZEMURA 1

A. NIJE 1

R. FREULER 1

Y. FOFANA 1

L. GIANNETTI 1

F. CANDE 1

A. RRAHMANI 1

G. KASTANOS 1

G. PATRIC 1

A. VOGLIACCO 1

P. ALMQVIST 1

T. BALDANZI 1

C. BIRAGHI 1

BRENNER 1

I. ILIC 1

J. BIJOL 1

L. MARTINEZ QUARTA 1

N. OKAFOR 1

G. SIMEONE 1

M. VITI 1

J. PALOMINO 1

M. GUENDOUZI 1

G. KASTANOS 1

A. DEMBELE 1

K. LINETTY 1

M. SVOBODA 1

L. TCHAOUNA 1

G. CHARPENTIER 1

T. KRISTENSEN 1

A. REBIC 1

K. PEREZ 1

O. ZARRAGA 1

Y. MINA 1