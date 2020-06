Serie A, classifica marcatori: Immobile re, Lukaku risale

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Ci siamo. Il campionato di Serie A è ripartito. Dopo la pandemia e l'emergenza coronavirus, il calcio torna protagonista. In vetta c'è sempre Ciro Immobile. Il centravanti biancoceleste insegue il terzo successo nella classifica marcatori. Il bomber della Lazio, è rimasto a secco con l'Atalanta, ma rimane in testa con 27 gol. I suoi suoi avversari più vicini hanno trovato la via del gol. Cristiano Ronaldo è secondo a quota 22, mentre Lukaku è terzo a 19. La punta di Torre Annunziata insegue il record di 36 gol stabilito da Higuain nel 2015/16 e spera di poterlo eguagliare e superare nelle giornate che mancano alla fine della stagione. Di seguito, ecco la top ten della classifica marcatori del campionato e gli altri marcatori dei biancocelesti.

1) C. Immobile (Lazio) 27

2) C. Ronaldo (Juventus) 22

3) R. Lukaku (Inter) 19

4) Joao Pedro (Cagliari) 16

5) J. Ilicic (Atalanta) 15

6) F. Caputo (Sassuolo) 14

6) E. Dzeko (Roma) 14

8) L. Muriel (Atalanta) 13

8) D. Zapata (Atalanta) 13

10) L. Martinez (Inter) 12

11) A. Petagna (SPAL) 11

11) A. Cornelius (Parma) 11

8 gol: F. Caicedo (Lazio)

7 gol: J. Correa (Lazio)

4 gol: Luis Alberto (Lazio), S. Milinkovic-Savic (Lazio)

2 gol: F. Acerbi (Lazio), A. Marusic (Lazio)

1 gol: B. Adekanye (Lazio), Bastos (Lazio), D. Cataldi (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), S. Radu (Lazio)

