Serie A, classifica marcatori: Immobile subito in vetta

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Inizia alla grande la nuova stagione per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio aiuta i suoi a battere la Samp grazie a una doppietta e supera quota cento in Serie A. Il bomber biancoceleste si issa subito in vetta alla classifica marcatori dopo la prima giornata. Il numero 17 è al primo posto insieme a Insigne e Muriel in attesa della gara dell'Inter contro il Lecce. Inizialmente insieme ai tre c'era anche Simone Zaza, ma la Lega Serie A ha attribuito la rete del 2-0 contro il Sassuolo al compagno di reparto Andrea Belotti, così l'attaccante granata è sceso a quota uno. Ecco la graduatoria completa:

1) 2 gol: C. Immobile (Lazio), L. Insigne (Napoli), L. Muriel (Atalanta).

5) 1 gol: J. Correa (Lazio), A. Belotti (Torino), K.P. Boateng (Fiorentina), J. Callejon (Napoli), F. Caputo (Sassuolo), G. Chiellini (Juventus), D. Criscito (Genoa),F. Di Francesco (Spal), A. Donnarumma (Brescia), E. Dzeko (Roma), R. Gosens (Atalanta), A. Kolarov (Roma), C. Kouame (Genoa), D. Mertens (Napoli), N. Milenkovic (Fiorentina), A. Petagna (Spal), A. Pinamonti (Genoa), M. Veloso (Verona), E. Pulgar (Fiorentina), R. Becao (Udinese), N. Sansone (Bologna), C. Under (Roma), S. Zaza (Torino).

SAMP - LAZIO E L'ASSIST CON IL COMPASSO DI SERGEJ

SAMP - LAZIO, L'EDITORIALE DI ALESSANDRO ZAPPULLA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE