Sampdoria - Lazio, Immobile gol alla prima e 100 in Serie A: i numeri

Inizia nel segno di Ciro Immobile la stagione della Lazio. Il bomber biancoceleste sblocca il match di Marassi con uno splendido pallonetto su Audero. Un rete bella e importante che porta in vantaggio le aquile, ma che vale tanto anche per il numero 17. Quella di stasera contro la Sampdoria è la centesima in Serie A del bomber di Torre Annunziata. L'attaccante traglia così il traguardo ed entra nell'elite del calcio italiano a tre cifre. Ciro è un habituè del gol alla prima giornata. Al quarto anno con l'aquila sul petto, la punta è per la quarta volta il primo marcatore dei biancocelesti alla prima gara ufficiale della stagione. Dopo Atalanta, Juventus (in Supercoppa Italiana) e Napoli, è la Sampdoria a essere stata punita e colpita da Immobile che ora non vuole più fermarsi.