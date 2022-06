Serie A: date e luoghi dei ritiri precampionato di tutte le squadre

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La stagione 2021/2022 è ormai andata in archivio e tra due mesi esatti partirà il nuovo campionato di Serie A che si preannuncia decisamente avvincente e ricco di sorprese. Si parte in anticipo in virtù del Mondiale in Qatar che comporterà uno stop di un mese tra novembre e dicembre. L’ultima giornata è invece in programma il 4 giugno 2023. Per effetto di ciò le squadre della massima serie inizieranno in anticipo le loro attività di preparazione. Di seguito le date di raduno, di inizio e durata dei ritiri delle 20 compagini del torneo:

ATALANTA – Dal 4 luglio a Zingonia, dall’11 al 17 luglio a Clusone.

BOLOGNA – Dal 6 al 17 luglio a Pinzolo.

CREMONESE – Raduno il 6 luglio a Cremona, ritiro il 19 luglio a Dimaro.

EMPOLI – Raduno il 5 e 6 luglio ad Empoli.

FIORENTINA – Il 4 e 5 luglio a Firenze, dal 9 al 23 luglio a Moena.

INTER – Il 6 luglio ad Appiano Gentile, poi amichevoli all’estero.

JUVENTUS – Il 4 luglio alla Continassa poi tournèe negli Stati Uniti.

LAZIO – Raduno il 5 luglio a Formello, dal 6 al 22 luglio ad Auronzo di Cadore.

LECCE – Da fine giugno a inizio luglio da definire, il 5 e 6 luglio a Folgaria.

MILAN – Il 4 luglio a Milanello, dal 23 al 30 luglio a Klangefurt in Austria.

MONZA – Dal 1° luglio a Monzello.

NAPOLI – Dall’8 al 19 luglio a Dimaro, dal 23 luglio al 6 agosto a Castel di Sangro.

ROMA – Dal 4 al 9 luglio a Trigoria, poi in Algarve in Portogallo.

SALERNITANA – Il 5 luglio a Salerno, l’11 luglio a Mils in Austria e poi a Rivisondoli.

SAMPDORIA – Il 6 e il 7 luglio a Genova, dall’9 luglio a Ponte di Legno.

SASSUOLO – Il 4 luglio a Sassuolo, dal 6 al 22 luglio a Vipiteno.

SPEZIA – Il 4 luglio a La Spezia, il 6 luglio a Santa Cristina Valgardena.

TORINO – Dal 1 luglio a Torino, il 6 luglio a Waidring in Austria.

UDINESE – Dal 4 al 10 luglio a Udine, dall’11 luglio al 3 agosto a Lienz in Austria

VERONA – Dal 3 luglio a Verona, dal 4 al 17 luglio a Primiero