Serie A, Diretta Gol in chiaro: ecco dove si vedrà in tv

Lo aveva già annunciato il Ministro Spadafora ieri sera, ma ora tutto sembra andare verso questa direzione. Il Governo ha chiesto ufficialmente la trasmissione in chiaro delle partite del campionato. Uno scenario che sembra prefigurarsi come unica strada percorribile. La soluzione potrebbe essere quella di trasmettere la Diretta Gol in chiaro su Sky Sport News Hd (canale 200 sul satellite e 481 sul digitale terrestre) e su Tv8 (canale 8 sul digitale terrestre). A breve si sapr di più.