Serie A, errori del Var sul fuorigioco? Da ottobre sarà valutato diversamente

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai tifosi juventini servirà ancora qualche giorno per dimenticare l'ingiustizia subita contro la Salernitana: il gol di Milik era regolare e questo perchè Antonio Candreva accanto alla bandierina teneva tutti in gioco. L'Aia si è giustificata ammettendo che le immagini della rete annullata non erano a disposizione del Var. Ma proprio in tema di fuorigioco la Lega di Serie A, dal prossimo ottobre, avvierà una rivoluzione e la massima serie italiana sarà il primo torneo nazionale al mondo ad utilizzarla: il fuorigioco semi-automatico. Di cosa si tratta? Un sistema di telecamere presenti in tutto lo stadio indicheranno 29 punti di ogni calciatore, segnando perfettamente la sua posizione. Le linee da tracciare e il momento dell'impatto con la palla verranno calcolati dal sistema ma sarà ancora l'arbitro a dover dare l'ok dell'effettiva presenza del giocatore in fuorigioco. Il sistema dovrà stabilire la posizione del giocatore in modo millimetrico in 25 secondi (ora servono almeno 70 secondi per valutare una posizione di offside).