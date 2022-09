Aia, "immagini del gol di Milik non a disposizione". Ma allora a cosa serve la Var?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rigore solare non assegnato alla Lazio nella sfida contro il Napoli, gol annullato a Milik per presunto (e inesistente) fuorigioco di Bonucci, ma questa Var a cosa serve? Sulla questione Juve-Salernitana è intervenuta direttamente l'Aia, la quale ha fatto sapere, attraverso una nota, che l'immagine ripresa dai mezzi di informazione (quella che tutti abbiamo visto in cui Candreva tiene effettivamente tutti in gioco) non era a disposizione del Var:

"L'organo tecnico della Can ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la Var, se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti al Var, per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita è che la camera non era a disposizione del Var. Pertanto non era fruibile dagli arbitri".

Il presidente di Assoallenatori Renzo Ulivieri invece ha parlato a LaPresse, dando qualche consiglio sull'utilizzo della tecnologia e sui comportamenti degli allenatori in merito alle polemiche arbitrali: "Se agli arbitri mancava quell'immagine e non è stata mostrata la linea della posizione di Candreva che sembrerebbe tenere in gioco Bonucci, questo è un discorso che riguarda non gli arbitri ma i tecnici ed è inutile discutere. Bisogna migliorare la tecnica. Detto questo il Var ha ridotto il numero degli errori. A me all'inizio non piaceva ed ero per l'errore umano e sarei restato così. Ma il Var di errori ne ha tolti tanti. E l'oggettività del Var c'è. Fischiare meno? E' un percorso che i direttori di gara stanno facendo. Chiaro che si rischia l'errore però bisogna allinearsi a come si gioca in Europa. Questo i direttori di gara lo sanno. E' un passaggio difficile ma bisogna farlo. E poi ci devono essere anche da parte dei giocatori meno simulazioni. Gli allenatori? Sui comportamenti bisogna migliorare, soprattutto nelle dichiarazioni post-partita".