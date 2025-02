Serie A, giudice sportivo: una squalifica e ammenda alla Lazio

All'indomani del posticipo tra Genoa e Venezia, la Lega attraverso i canali ufficiali ha reso note le decisioni del giudice sportivo in merito alla venticinquesima giornata di Serie A. In casa Lazio, impegnata all'Olimpico contro il Napoli, è stata confermata la squalifica per un turno nei confronti di Nicolò Rovella "per per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato". Ammonito anche Zaccagni "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Infine, è stata disposta nei confronti della società un'ammenda di 8.000 euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria e per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco, alcune bottigliette in plastica".

Pubblicato il 18/02

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE