Serie A, Ibrahimovic non basta: l'Inter ribalta il Milan e prende la Juventus in vetta

Il derby tra Inter e Milan chiude questa giornata di Serie A. Partita che, in chiave campionato, assume un'importanza non trascurabile. I rossoneri di Pioli partono con il coltello tra i denti, atteggiamento che sembra quasi spiazzare i nerazzurri di Conte. Calhanoglu fa partire un rasoterra veemente e prende il palo, dopo soli 9 minuti. Inter spaventata, Milan sempre più salda in campo. Al 40' arriva il vantaggio dei diavoli: Ibrahimovic sale in cielo e fa sponda per Rebic, che deve solo appoggiare in rete dopo l'uscita a vuoto di Padelli. Non c'è tempo per riprendere fiato, perchè allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio: sugli sviluppi di un corner Kessie gira sul secondo palo, dove c'è un enorme Ibrahimovic ad insaccare di testa. Il secondo tempo parte col botto, perchè l'Inter accorcia le distanze con un tiro da fuori al volo di Brozovic nei primi minuti, poi al 53' pareggia i conti: Sanchez lavora la palla in area di rigore e serve Vecino, che scarica in porta di prima. Cambia completamente il match, soprattutto psicologicamente. Il Milan perde inesorabilmente terreno e concede all'avversario anche il sorpasso: corner di Candreva, torsione di de Vrij che gonfia la rete di testa. L'Inter non intende fermarsi, e va vicino al poker con Eriksen: punizione mostruosa dai 30 metri, l'incrocio dei pali salva Donnarumma. I rossoneri non riescono a reagire, tanto da incassare il quarto gol sullo scadere: cross di Moses, stacco vincente di Lukaku. Ora è veramente finita: al triplice fischio è 4 a 2 per la compagine di Conte. L'Inter agguanta la Juventus in testa, a quota 54. Segue la Lazio a 53 punti. E domenica prossima, all'Olimpico, i biancocelesti affronteranno i nerazzurri.

