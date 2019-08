Serie A, il Genoa ferma la Roma all'Olimpico. Tutti i risultati della domenica

Gli anticipi di Serie A hanno dato i primi verdetti: vittoria di Juventus, Napoli e Udinese. Alle 20:45 di questa sera sono andate in scena le altre partite, esclusa quella tra Inter e Lecce che si terrà domani. La Lazio ha travolto la Sampdoria con il risultato netto di 3 a 0, doppietta di Immobile e centro di Correa. Cade invece il Cagliari in casa, contro il Brescia che conquista la prima vittoria di questa Serie A grazie al gol di Donnarumma. Pareggio tra Verona e Bologna, con Mihajlovic in panchina per guidare i suoi: 1 a 1 al Bentegodi. La Roma non vince all'Olimpico, il Genoa riesce ad arginare i giallorossi con un rocambolesco 3 a 3. Under porta in vantaggio la squadra di Fonseca, pareggia poi Pinamonti. Di nuovo vantaggio Roma con Dzeko, poi arriva il 2 a 2 di Criscito. Infine, alla rete di Kolarov risponde Kouamè. L'Atalanta riesce a ribaltare invece il risultato contro la Spal, che dopo essersi portata in vantaggio con Di Francesco e Petagna si è fatta rimontare dal gol di Gosens e la doppietta di Muriel. Infine, vittoria del Torino contro il Sassuolo, grazie alle due reti di Zaza.

I RISULTATI:

PARMA - JUVENTUS 0-1

FIORENTINA - NAPOLI 3-4

UDINESE - MILAN 1-0

CAGLIARI - BRESCIA 0-1

VERONA - BOLOGNA 1-1

ROMA - GENOA 3-3

SAMPDORIA - LAZIO 0-3

SPAL - ATALANTA 2-3

TORINO - SASSUOLO 2-1

INTER - LECCE (Domani ore 20:45)

