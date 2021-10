Serie A, il Napoli passeggia sul Bologna: agganciato il Milan in vetta

La decima giornata di Serie A si chiude con il successo interno del Napoli sul Bologna. Al Maradona va in scena una partita a senso unico dominata in lungo e in largo dai partenopei. Fabian Ruiz, con uno splendido sinistro a giro, porta in vantaggio gli azzurri poi la doppietta di Insigne su rigore mette al sicuro il risultato. Successo importante per gli uomini di Spalletti che con questi tre punti agganciano il Milan in vetta a quota 28 punti.