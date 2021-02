Serie A, il programma della 22° giornata: apre il Bologna, big match a Milano e Napoli

La 22° giornata di Serie A, terza del girone di ritorno, è alle porte. Questa sera il primo match in programma con il Benevento che fa visita al Bologna alle 20.45. Domani, oltre a Torino-Genoa e Spezia-Milan, ci sarà da divertirsi allo Stadio Maradona con il Napoli, in crisi di risultati, che ospita la Juventus in grande spolvero. La domenica si apre con il lunch match tra Roma e Udinese. A seguire Cagliari-Atalanta, Sampdoria-Fiorentina e Crotone-Sassuolo. La sera il big match della giornata con Inter e Lazio che si affrontano a San Siro. Chiude definitivamente il programma la gara di lunedì tra Hellas Verona e Parma.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 12/02

Bologna Benevento ore 20.45

Sabato 13/02

Torino Genoa ore 15

Napoli Juventus ore 18

Spezia Milan ore 20.45

Domenica 14/02

Roma Udinese ore 12.30

Sampdoria Fiorentina ore 15

Cagliari Atalanta ore 15

Crotone Sassuolo ore 18

Inter Lazio ore 20.45

Lunedi 15/02

Verona Parma ore 20.45