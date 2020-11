Serie A, il Torino espugna Marassi e allontana le polemiche: Genoa ko 2-1

Nel recupero della terza giornata di Serie A, il Torino vince 2-1 sul campo del Genoa e allontana, almeno momentaneamente, le polemiche dopo il match con la Lazio. Sospiro di sollievo per Giampaolo che trova i primi 3 punti del campionato. I granata chiudono il primo tempo sul doppio vantaggio grazie al gol di Lukic e all'autorete di Luca Pellegrini. Nella ripresa il muro del Toro regge fino al 94esimo quando Scamacca trova la rete che accorcia le distanze. Niente da fare per i liguri che restano fermi a 5 punti in classifica. Sale invece al diciottesimo posto il Torino a quota 4 punti.