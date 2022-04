Serie A, il Torino passa di misura: per la Salernitana è buio pesto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel posticipo del sabato sera di Serie A il Torino batte di misura la Salernitana. All'Arechi, basta un rigore di Belotti a Juric per conquistare i tre punti che mancavano da otto partite. È buio pesto, invece, per i ragazzi di Nicola che restano inchiodati a 16 punti, sempre più ultimi in classifica. Nel finale espulso Fazio per doppia ammonizione. Salterà il match da ex contro la Roma di settimana prossima.