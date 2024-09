Serie A, in campo Inter e Juve (ma non solo): tutte le sfide in programma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La sesta giornata di Serie A prevede tre anticipi per sabato 28 settembre: si giocherà in tre slot orari differenti, partendo da Udinese-Inter alle 15.00. I campioni d'Italia tornato in campo dopo il derby perso contro il Milan e lo fanno a Udine senza Barella: Inzaghi vuole tornare a vincere per mettersi alle spalle la brutta prova nella stracittadina e lanciare un segnale alle avversarie. I friulani, dal canto loro, vengono dal 3-0 subito a Roma e vogliono rialzare la testa dopo il buon inizio di stagione.

Alle 18 la Juve scende in campo a Genova contro il Grifone per interrompere la striscia di tre pareggi per 0-0 di fila (l'ultimo col Napoli). I rossoblù, dall'altra parte, devono rialzarsi dalla brutta sconfitta di Venezia e dovranno farlo senza Malinovskyi, che starà fuori per diversi mesi dopo la lussazione dell'articolazione con frattura del perone sinistro. Infine, completa il programma Bologna-Atalanta. Gli emiliani vengono dalla prima vittoria in campionato, in casa del Monza, e vengono dare continuità per rialzarsi dopo un inizio non brillante. La Dea - sconfitta dal Como - vuole ripartire per rimanere agganciata alla zona alta della classifica.

