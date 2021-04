Serie A, Juventus e Inter si aggiudicano i recuperi: i nerazzurri vedono lo scudetto

Giornata di recuperi, oggi, per la Serie A. Nel pomeriggio Juventus, Napoli, Inter e Sassuolo sono scese in campo per disputare le giornate di campionato non giocate a causa del Covid-19 (Juventus - Napoli riguarda la 2^ giornata, Inter - Sassuolo la 28^). I risultati finali hanno visto sorridere le due squadre del nord: l'Inter ha battuto gli emiliani per 2-1 grazie alle reti di Lukaku e Lautaro Martinez, per la formazione di De Zerbi non è bastato lo squillo nel finale di Traore; la Juventus è passata sui partenopei 2-1, Insigne su rigore a poco dalla fine ha risposto, inutilmente, a Cristiano Ronaldo e Dybala.

LA CLASSIFICA - Con questi tre punti, Conte e i suoi si sono cuciti un pezzo di scudetto sul petto essendo a +11 sul Milan secondo. Per quanto riguarda la corsa alla Champions, la Juventus raggiunge il terzo posto superando l'Atalanta e portantosi a un punto dai rossoneri. Il Napoli rimane fermo al quinto posto a quota 56 punti. La Lazio ora ha più chiaro con chi dovrà lottare per l'ultimo posto disponibile per l'accesso alla massima competizione europea.